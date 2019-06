De Motorola One Pro heeft achterop vier camera's en verschijnt in de kleuren zwart, bruin en paars. Dit blijkt uit foto's die Cashkaro van de nieuwe smartphone heeft verspreid.

De gelekte informatie maakt bekend dat een van de lenzen een resolutie van 48 megapixels heeft. Verder heeft de telefoon een telefotolens en een ultragroothoeklens. Wat voor soort lens de vierde camera is, is niet duidelijk.

Volgens Cashkaro krijgt de Motorola One Pro een scherm van 6,2 inch en heeft het toestel een koptelefoonaansluiting en een USB-C-poort.

De ingang voor de simkaart zit aan de bovenkant van het toestel. Rondom de camera aan de voorkant zit een druppelvormige inkeping, vergelijkbaar met die van andere Android-telefoons, zoals de Huawei P30 Pro.

Omdat er aan de voor- en achterkant geen vingerafdruksensor te zien is, lijkt deze zich achter het beeldscherm te bevinden.

Naast Motorola One ook Motorola One Vision aangekondigd

De Motorola One Pro is niet de enige nieuwe smartphone van Motorola die dit jaar mogelijk verschijnt. In mei kondigde de fabrikant naast de Motorola One ook de Motorola One Vision aan.

In april schreef professioneel smartphonelekker Evan Blass dat dit jaar naast de Motorola One Pro ook nog de Motorola One Action verwacht kan worden.

Wanneer de Motorola One Pro officieel door de fabrikant gepresenteerd wordt en of het toestel ook naar Nederland komt, is nog niet bekend. Ook prijzen zijn nog onbekend.