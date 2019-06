Samsung is van plan om de Galaxy Note 10 op 7 augustus in New York te presenteren, meldt CNET woensdag op basis van ingewijden.

De aankondiging zal net als vorig jaar met de komst van de Galaxy Note 9 tijdens een eigen Unpacked-evenement van Samsung plaatsvinden. Het bedrijf heeft nog niet op de berichtgeving van CNET gereageerd.

De Galaxy Note-telefoons van Samsung verschijnen traditiegetrouw in het najaar. Het betreft vaak grotere telefoons dan de Galaxy S-toestellen die Samsung in het voorjaar uitbrengt.

Er zijn nog weinig details over de Note 10 bekend. Wel wijzen geruchten op de komst van twee modellen met verschillende schermgroottes en zal een van de twee modellen 5G-technologie voor sneller internet ondersteunen.

Randen lijken nog dunner te worden

Uit gelekte afbeeldingen blijkt dat de randen boven en onder het scherm nog dunner worden. Daarnaast zou het toestel aan de bovenkant in het midden van het scherm een gaatje krijgen voor de cameralens. Op de Galaxy S10 was de camera in de rechterbovenhoek geplaatst.

Opvallend is dat de Galaxy Note 10 volgens geruchten geen koptelefoonaansluiting krijgt. Oordopjes kunnen dan aangesloten worden via de USB-C-aansluiting of draadloos via bluetooth. Samsung vond het jarenlang te vroeg om afstand te doen van de 3,5 millimeteraansluiting.