Google heeft een afbeelding van de Pixel 4 op Twitter geplaatst, nadat plaatjes van het toestel recent waren uitgelekt.

In het bericht schrijft Google: "Er schijnt wat interesse te zijn (in de Pixel 4, red.), dus kijk hier! Wacht maar tot je ziet waar het toe in staat is."

Op de plaatjes is de achterkant van de telefoon te zien. In de linkerbovenhoek is in een vierkante vorm ruimte gemaakt voor cameralenzen en -sensoren. Op het plaatje zijn twee lenzen te zien. Ook is er een extra sensor en een flitser aanwezig.

Verder tonen de plaatjes een knop waarmee de telefoon vermoedelijk is aan en uit te zetten. Op de achterkant is het Google-logo te zien.

Recent verscheen het ontwerp van de Pixel 4 al op gelekte afbeeldingen van het Twitteraccount Onleaks. Naar verwachting zal er naast een reguliere Pixel 4 ook een grotere Pixel 4 XL verschijnen. De telefoon wordt waarschijnlijk pas in het najaar gepresenteerd en uitgebracht. Eerdere Pixel-telefoons verschenen nooit officieel in Nederland, maar waren wel via derden te koop.

Google heeft voor het uitbrengen van een nieuw toestel vaker te maken gehad met uitgelekte informatie. Vorig jaar was vrijwel alles over de Pixel 3 al bekend voordat het bedrijf de telefoon aankondigde.