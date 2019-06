Klanten van ING kunnen vanaf dinsdag gebruikmaken van Apple Pay. Zij krijgen in de ING Bankieren-app de melding dat Apples betaaloptie is in te schakelen.

ING bevestigt dat Apple Pay vanaf nu voor klanten beschikbaar is. Met Apple Pay is het mogelijk om contactloos af te rekenen met een iPhone of Apple Watch, door de apparaten tegen de betaalautomaat te houden. Ook op de iPad en Mac werkt de manier om af te rekenen.

In mei kondigde ING al aan Apple Pay in Nederland te gaan ondersteunen.

Zo stellen ING-klanten Apple Pay in: Open de Wallet-app

Tik op het plusje rechtsboven in beeld

Ga door en selecteer ING

Open de ING-app

Kies een rekening en koppel de betaalrekening die gebruikt moet worden

Aankopen met Apple Pay moeten door de gebruikers worden geverifieerd met een gezichtsscan, via de vingerafdrukscanner of met een pincode.

Apple Pay werkt met een iPhone SE of iPhone 6 of nieuwer. Voor het gebruik moet de nieuwste versie van de Mobiel Bankieren-app zijn geïnstalleerd. Ook moet een Apple ID ingelogd zijn bij iCloud op het toestel waarop Apple Pay wordt geactiveerd.

Met Apple Pay kunnen gebruikers per dag maximaal 2.500 euro betalen. Dat maximumbedrag ligt voor 16- en 17-jarigen op 250 euro per dag.

Het is niet bekend wanneer andere banken volgen met de ondersteuning voor Apple Pay. Vorige maand kon Rabobank tegenover NU.nl niet reageren. ABN AMRO liet weten in gesprek te zijn met Apple over Apple Pay.

Zo werkt betalen met Apple Pay

Op de iPhone met Face ID Dubbelklik op de knop aan de zijkant van de iPhone

Kijk naar het scherm

Hou de bovenkant van de telefoon bij de automaat

Als 'Gereed' op het scherm verschijnt is de betaling gelukt

Op de iPhone met Touch ID Hou de iPhone bij de betaalautomaat met de vinger op de scanner

Als 'Gereed' op het scherm verschijnt is de betaling gelukt