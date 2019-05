De nieuwe iPhones worden naar verwachting in september gepresenteerd. Er gaan al veel geruchten rond. We zetten de betrouwbaarste geruchten op een rij.

Apple staat bekend als een van de meest gesloten bedrijven als het gaat om nieuwe producten. Toch kan ook Apple de geruchten rond nieuwe smartphones niet tegenhouden en weet bijvoorbeeld marktanalist Ming-Chi Kuo vaak correcte informatie over nieuwe iPhones te melden.

Drie camera's voor opvolgers iPhone XS en XS Max

Een van de meest gelekte nieuwe functies van de aanstaande iPhones is de toevoeging van een extra cameralens. Zowel analist Ming-Chi Kuo, de betrouwbare lekker OnLeaks als persbureau Bloomberg deed de afgelopen maanden al melding van iPhones met drie camera's.

De huidige iPhone XS en XS Max hebben achterop twee camera's, een reguliere en een telefotolens. Gecombineerd kunnen de twee camera's foto's met kunstmatige scherptediepte maken, die achteraf door de gebruiker kan worden bijgesteld. De nieuwe derde camera zou er mogelijk eentje met een groothoeklens zijn. Grote Apple-concurrenten zoals Samsung en Huawei hebben al telefoons met drie camera's op de markt, waarbij de derde lens een groothoeklens is. Volgens andere geruchten is de derde lens een dieptescanner, die voor verbeterde augmented reality en nieuwe foto-effecten zorgt.

De drie lenzen zouden in een opvallende driehoekige opstelling aan de achterkant van de nieuwe iPhones zitten. De 'camerahobbel' van de nieuwe toestellen zou daarbij vierkant zijn, terwijl die bij de huidige toestellen ovaal is. De opvolger van de goedkopere iPhone XR, die één lens heeft, zou twee lenzen krijgen.

Hetzelfde ontwerp en dezelfde schermformaten

De nieuwe iPhones die Apple uitbrengt, zouden grotendeels hetzelfde ontwerp en hetzelfde schermformaat als de toestellen van dit jaar krijgen, zegt onder meer Ming-Chi Kuo. Ook de schermtypen van de toestellen zouden gelijk blijven aan die van de toestellen van dit jaar.

De iPhone XS en XS Max hebben oledschermen van respectievelijk 5,8 en 6,5 inch. De iPhone XR heeft een lcd-scherm van 6,1 inch. Voorheen kwam Apple elke twee jaar met een nieuw ontwerp voor iPhones, maar daar is het bedrijf sinds de iPhone 7 al van afgestapt. Die telefoon had hetzelfde ontwerp als de iPhone 6 en 6S. Ook de iPhone 8 had nog dat ontwerp. Ook concurrenten van Apple houden steeds meer aan hetzelfde ontwerp vast.

Mogelijk kleinere scherminkeping met snellere Face ID

Apple was met de iPhone X een van de eerste bedrijven die een scherminkeping aan telefoons toevoegden. Inmiddels hebben veel telefoons zo'n inkeping met daarin de selfiecamera. Bij Apple zit ook de Face ID-gezichtsscanner in de inkeping.

Mogelijk zou die scanner dit jaar kleiner zijn en daarmee krimpt wellicht ook de scherminkeping bovenaan het scherm. De gezichtsscanner zou mogelijk ook sneller worden dan de scanner van de iPhones van 2018, die op hun beurt ook weer iets sneller waren dan de scanner van de iPhone X.

Wellicht zijn de scanners in de nieuwe iPhones ook horizontaal te gebruiken. Huidige iPhones kunnen het gezicht van de gebruiker alleen in een verticale stand scannen. De nieuwste iPad Pro-modellen hebben echter al een Face ID-scanner in de rand die de gebruiker zowel horizontaal als verticaal kan herkennen.

Geen 5G, wel snellere 4G en wifi

Apple zou dit jaar nog niet van plan zijn 5G aan zijn toestellen toe te voegen. Veel concurrenten doen dat al wel, maar Apple keek de kat in het verleden ook uit de boom als het ging om mobiele netwerken. Apple was met het toevoegen van 3G en 4G ook langzamer dan concurrenten. Het concern wacht meestal tot de technologie ook daadwerkelijk beschikbaar is in landen. In Nederland is er voorlopig nog geen sprake van 5G: de overheid veilt de benodigde frequenties pas eind 2019 aan de telecomproviders.

Bovendien was Apple in conflict met Qualcomm, de belangrijkste maker van 5G-modems voor smartphones. In april schikte Apple voor een onbekend bedrag met Qualcomm, waardoor de bedrijven nu weer door één deur kunnen. Toch is het nu waarschijnlijk te laat om Qualcomm nog 5G-modems voor de iPhones van 2019 te laten maken.

Tijdens het conflict probeerde Apple zijn 5G-modems door Intel te laten ontwikkelen, maar zonder veel succes. Intel zou grote moeite hebben moeten doen om de modems voor de iPhones van 2020 op tijd klaar te hebben. Nadat bekend werd dat Apple en Qualcomm vrede hadden gesloten, maakte Intel zelfs bekend te zullen stoppen met het maken van 5G-modems.

Wel zou Apple in de iPhones van 2019 nieuwe antennes gaan gebruiken. Zo zouden de nieuwe iPhones ondersteuning voor WiFi 6 krijgen. De techniek kan in theorie snelheden tot 9,6 Gbps ofwel 1.200 MB per seconde halen. Ook kan WiFi 6 beter omgaan met zeer drukke netwerken, zodat wifi ook in kantoren, hotels, stations en festivals minder snel overbelast raakt.

USB-C of Lightning?

Apple was met zijn MacBook van 12 inch het eerste bedrijf dat met USB-C kwam. De nieuwe, kleinere en veelzijdigere opvolger van de bekende USB zit inmiddels al in de meeste nieuwe Android-telefoons en ook in de iPad Pro. iPhones gebruiken nog steeds de Lightning-aansluiting, die sinds de introductie van de iPhone 5 in 2012 de enige aansluiting op iPhones is.

Anonieme bronnen van Bloomberg zeiden begin 2019 dat de nieuwe iPhones ook USB-C zouden krijgen. Andere bronnen kwamen daar later op terug. De iPhone zou in ieder geval in 2019 nog steeds de Lightning-aansluiting behouden.

De reden daarvoor is waarschijnlijk simpel: Apple verdient geld aan Lightning en niet aan USB-C. Iedereen die een Lighting-accessoire of -kabel op de markt wil brengen, moet daarvoor licentiekosten aan Apple afdragen. Bij USB-C is dat niet zo, omdat dit een open standaard is. Vermoedelijk heeft Apple bij de iPad Pro voor USB-C gekozen, omdat veel randapparatuur voor professionele gebruikers niet met Lightning werkt.