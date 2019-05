Apple kondigt in juni het nieuwe mobiele besturingssysteem iOS 13 aan. In dit artikel lees je alle geruchten die tot nu toe bekend zijn.

Apple houdt elk jaar in juni een ontwikkelaarsconferentie. Tijdens de openingspresentatie maakt het bedrijf de plannen bekend voor vernieuwingen in Apple-software. Het besturingssysteem zal in het najaar gratis beschikbaar komen. Hieronder verzamelen we de belangrijkste geruchten.

Donkere modus

Op de iPhone en iPad zal het vanaf iOS 13 waarschijnlijk mogelijk worden om gebruik te maken van een donkere modus. Daarbij worden witte achtergronden in menu's vervangen met zwart. Letters worden daarop in het wit weergegeven.

De modus moet zorgen dat de apparaten in het donker rustiger ogen. Daarnaast verbruikt het oledscherm van de iPhone minder energie, omdat zwarte pixels worden uitgeschakeld. Op de Mac is sinds vorig jaar een donkere modus aanwezig.

Nieuwe opties voor vegen

Apple zou ook een nieuwe optie testen voor toetsenborden. Daarmee hoeven gebruikers geen letters meer aan te raken, maar kunnen ze vegen over letters om woorden samen te stellen. Het zou lijken op de manier waarop toetsenbord SwiftKey werkt.

Er komen op iOS 13 mogelijk nieuwe mogelijkheden voor veegbediening. Zo zou vegen werken om bijvoorbeeld getypte woorden ongedaan te maken, door met drie vingers te bewegen.

Slaapmodus

Apple voegt een slaapmodus toe aan het controlepaneel. Daarmee schakelen gebruikers direct 'niet storen' in en wordt het vergrendelscherm verduisterd. Ook komen er geen meldingen meer binnen.

De slaapmodus zou gekoppeld zijn aan Bedtijd, de bestaande functie in de Klok-app. Daarmee geven gebruikers aan wanneer het tijd is om te gaan slapen.

Deelopties

Het scherm om links en foto's te delen op iOS 13 wordt aangepast. Volgens geruchten wordt het venster beter georganiseerd. De software zal mensen voorstellen als ontvanger op basis van hoe vaak de gebruiker iets met hen deelt.

Gehoorschade

Apple is van plan om een nieuw onderdeel toe te voegen rondom het gehoor. Eerder kreeg iOS al een manier om schermen geler te maken, wat beter is voor de ogen. Met iOS 13 moet ook aandacht komen voor het gehoor.

Het onderdeel maakt onderdeel uit van de vernieuwde Gezondheid-app. Daarop kunnen gebruikers zien hoe hard ze hun muziek afspelen en hoe luid de omgeving is.

Takenlijstjes

De Herinneringen-app wordt verbeterd. De app zou meer gaan lijken op to-do-apps in de App Store. De taken worden in vier secties opgedeeld: taken vandaag, alle taken, ingeplande taken en gemarkeerde taken. Elke to do kan met kleuren worden aangeduid.

Schermtijd voor kinderen

Schermtijd wordt uitgebreid. Het onderdeel geeft inzicht in hoe veel gebruik je van de telefoon of tablet maakt. Met een nieuwe functie kunnen ouders beperkingen opleggen op het appgebruik van kinderen.

Een ouder kan bijvoorbeeld instellen dat kinderen alleen contact op kunnen nemen met hun vader of moeder en met niemand anders.

Berichtenapp

Apple zou ook iMessage veranderen. De app gaat volgens geruchten meer op WhatsApp lijken. Dat betekent dat gebruikers een profielfoto en -naam kunnen instellen, die anderen kunnen zien. Ook is er een menu om stickerversies van Animoji's te delen. Dat zijn virtuele poppetjes die op nieuwere iPhones reageren op gezichtsbewegingen van de gebruiker.

Verbeteringen op iPad

Met iOS 13 worden ook verbeteringen voor iPads toegevoegd. Zo zouden gebruikers een muis op de iPad kunnen aansluiten. Daarnaast wordt multitasking uitgebreid door vensters te laten zweven. Ze kunnen dan over elkaar heen geschoven worden zoals op de MacBook.

Verder zou het beginscherm worden aangepast, maar het is nog niet bekend hoe. Een iPad zou dankzij iOS 13 ook gebruikt kunnen worden als tweede scherm voor de Mac. Gebruikers zouden een Apple Pencil vervolgens kunnen inzetten om de iPad als trackpad of tekentablet te gebruiken.