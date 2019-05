Samsung zal in de zomer van 2019 waarschijnlijk de nieuwe Galaxy Note 10-telefoon presenteren. We zetten de geruchten over dit nieuwe toestel op een rij.

De Koreaanse techgigant heeft op het moment van schrijven nog niks over de Galaxy Note 10 bekendgemaakt. Alle informatie in dit artikel is gebaseerd op anonieme bronnen en gelekte data.

Galaxy Note 10 werkt met 5G

De nieuwe Note 10 zal vermoedelijk de eerste Samsung-telefoon zijn die met 5G werkt. Daarmee is het toestel voorbereid op de komst van het snellere mobiele netwerk.

De komst van een 5G-model werd verklapt door de CEO van de Amerikaanse telecomprovider Verizon, die het toestel noemde bij de presentatie van nieuwe kwartaalcijfers aan het begin van 2019.

Het lijkt erop dat het 5G-model van de Galaxy Note 10 los verkocht zal worden. Daarnaast zal een telefoon die hooguit met 4G werkt worden aangeboden.

Twee schermgroottes

Samsung zou van plan zijn om de Galaxy Note 10 met twee verschillende schermgroottes aan te bieden. Het kleinste toestel heeft een beeld van 6,28 inch, terwijl het grotere model 6,75 inch biedt.

De Note 10 was in het verleden een grotere variant op Samsung’s Galaxy-telefoons, maar nu wil het bedrijf binnen deze productlijn meerdere opties aanbieden.

Als de 5G-modellen los worden verkocht, zal Samsung in totaal vier varianten van de Note 10 verkopen. Dat aantal ligt nog iets hoger als je alle mogelijke opslagopties erbij optelt.

Tot vier camera’s achterop

Het grootste model van de Galaxy Note 10 zou maar liefst vier camera’s achterop hebben. De kleinere variant zou op zijn beurt met drie camera’s worden geleverd.

Het is niet voor het eerst dat Samsung zoveel camera’s op een smartphone zet. De Galaxy A9-telefoon uit oktober 2018 is ook uitgerust met vier lenzen.

Het moet nog blijken wat voor exacte specificaties de camera zal krijgen. Hoogstwaarschijnlijk zal het toestel een upgrade krijgen ten opzichte van de Galaxy Note 9, die twee 12 megapixel-camera’s bevat.

Geen fysieke knoppen meer

De Galaxy Note 10 zal volgens geruchten geen fysieke knoppen meer hebben om het volume mee aan te passen. Ook de knop waarmee je de telefoon aan- of uitzet moet verdwijnen.

Het bedrijf heeft naar verluidt een “nieuwe technologie om deze functies te bedienen zonder knoppen”. Het is onduidelijk hoe dit er precies uit moet gaan zien. Het zou kunnen dat gebruikers veegbewegingen moeten maken. Een tweede optie is dat er een knijpsensor in het toestel zit. Google en HTC gebruikten deze technologie in eerdere telefoons om bijvoorbeeld snel de stemassistent mee te activeren.

Galaxy Note 10 onthuld in augustus

Het is nog niet officieel bekend wanneer de Galaxy Note 10 gepresenteerd zal worden. Vermoedelijk gebeurt dat in augustus 2019. Samsung presenteerde in de afgelopen jaren de nieuwe Note-telefoons namelijk traditiegetrouw in die maand.