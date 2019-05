Telecomproviders Youfone en Simpel rekenden bij sommige klanten roamingkosten, zelfs als klanten de internetverbinding niet gebruiken. Dat bevestigen beide partijen tegenover Tweakers.

Klanten van de providers moeten hierdoor hoge tarieven voor internet in het buitenland betalen, zelfs als ze eraan denken om de functie vooraf uit te zetten.

"Het komt voor dat telefoons verbinding maken met datanetwerken, zelfs als roaming is uitgeschakeld via het instellingenmenu van de smartphone", vertelt een woordvoerder van Youfone. Dat gebeurt vaak als er tussen 3G en 4G wordt geschakeld of als op een iPhone Wifi-assistent aanstaat. Dan wordt er toch, hoewel roaming uitstaat, heel kort een dataverbinding met een mast gemaakt."

Ook bij Simpel worden soms roamingkosten gerekend terwijl de optie is uitgeschakeld. "Daar zijn wij vorige zomer zelf ook achtergekomen, toen een klant zich bij ons meldde, en toen zijn we er ook ingedoken, want het is wel echt heel raar", stelt het bedrijf. "Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat als je al actieve internetsessies hebt, deze na het uitzetten van roaming gewoon actief blijven."

Coulanceregeling voor getroffen klanten

Youfone is begonnen met het uitschakelen van dataroaming buiten de Europese Unie voor klanten om herhaling van het voorval te voorkomen. Getroffen klanten wordt in sommige gevallen een coulanceregeling aangeboden om de gemaakte kosten te verminderen.

Bij Simpel kunnen klanten voortaan toegang tot het internet compleet uitschakelen vanuit de instellingen op de site.

Bij grote providers zoals T-Mobile en Vodafone wordt dataverbruik proactief geblokkeerd in het buitenland, totdat klanten een speciale pas kopen. Het is onduidelijk of bij deze providers ondanks het uitschakelen van roaming ooit kosten in rekening worden gebracht.