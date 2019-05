Samsung zal in de komende paar dagen bepalen wanneer de opvouwbare Galaxy Fold-telefoon verkocht zal worden. De verkoop werd recent uitgesteld omdat journalisten last hadden van mankementen.

"In de komende paar dagen bepalen we wat gaat gebeuren", vertelt Samsung Mobile-CEO DJ Koh aan The Korea Herald. "We zullen niet te laat zijn met de verkoop."

De Galaxy Fold is Samsung's eerste opvouwbare telefoon. Door hem helemaal open te vouwen, verandert hij in een tablet.

Journalisten hadden vroege exemplaren ter recensie toegestuurd gekregen van Samsung. Meerdere van deze toestellen gingen binnen twee dagen kapot. Samsung stelde daarna de verkoopstart uit en begon een onderzoek.

Vuil in de gaten van de Galaxy Fold

Volgens Koh worden de problemen veroorzaakt door vuil dat in in gaten van het toestel terechtkomt. Ook zouden sommige journalisten de coating op het scherm hebben verwijderd, omdat het leek op een beschermsticker.

Het is niet voor het eerst dat Samsung een telefoonverkoop opschortte. De Galaxy Note 7 werd in meerdere landen uit de winkels gehaald, nadat bleek dat het toestel brandgevaarlijk was. De verkoop in Nederland werd om die reden uitgesteld en geannuleerd.