Apple heeft zijn website geüpdatet met de komst van Apple Pay. Op de pagina wordt enkel ING genoemd als aanbieder van de betaaldienst in Nederland.

Apple schrijft dat "Apple Pay kan worden gebruikt met bankpassen van ING". Naast het ING-logo is alleen het logo van Maestro te zien. Hierdoor blijft het onduidelijk of ook creditcards en V Pay-passen van ING met Apple Pay werken.

Over andere banken wordt niets geschreven. Eerder lieten woordvoerders van andere banken weten nog niets bekend te kunnen maken over de komst van Apple Pay. Mogelijk komt ondersteuning voor Apple Pay bij andere banken op een later moment.

Wanneer Apple Pay voor klanten van ING te gebruiken is, blijft eveneens onduidelijk. Apple schrijft op de pagina dat de dienst "binnenkort beschikbaar" is, maar gaat daar verder niet op in.

Met Apple Pay kunnen mensen in winkels betalen met een iPhone of Apple Watch. Zij houden het apparaat bij een betaalautomaat om contactloos af te rekenen.

Andere techbedrijven bieden alternatieve betaaldiensten, zoals Google Pay en Samsung Pay. Deze twee diensten zijn nog niet te gebruiken in Nederland. Wel kunnen gebruikers sinds begin dit jaar contactloos afrekenen met een Fitbit-smartwatch. ABN AMRO biedt eveneens betalen via wearables, bijvoorbeeld via Garmin-smartwatches.