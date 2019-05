Google heeft vorige week op zijn ontwikkelaarsconferentie Google I/O nieuwe functies van Android Q laten zien. Dit is alles wat we tot nu toe weten van het nieuwe mobiele besturingssysteem.

Android 10 (Q) is de opvolger van de huidige versie Android 9 Pie. Ontwikkelaars hebben al toegang tot b`eta's van het systeem en Google heeft al meerdere functies bekendgemaakt. Android Q komt officieel pas in augustus op de eerste toestellen beschikbaar.

Donkere modus

Android krijgt voor het eerst een donkere modus die door het hele besturingssysteem wordt doorgevoerd. Hiermee worden achtergronden in menu's en meldingen donker gemaakt. Letters worden in het wit weergegeven.

Hiermee moet Android Q rustiger ogen in donkere omgevingen en in de avond. Daarnaast verbruiken oled-schermen minder energie. Het donkere display ontstaat namelijk door pixels die volledig worden uitgeschakeld.

De 'Dark Theme' wordt niet automatisch doorgevoerd in losse apps. Ontwikkelaars moeten daar zelf ondersteuning voor inbouwen.

Focusmodus

Google heeft een focusmodus gepresenteerd. Hiermee kunnen gebruikers afleidende apps aangeven en ze buitenspel zetten. Iconen van de apps worden grijs gemaakt en meldingen komen niet langer door. Dat moet ervoor zorgen dat er minder gebruik van wordt gemaakt.

Gebarenbediening

In Android Q is daarnaast een nieuwe manier toegevoegd om smartphones te bedienen. In plaats van drie virtuele knoppen onderin het scherm, om bijvoorbeeld naar een vorig scherm te gaan of het thuisscherm te openen, kunnen mensen gebruikmaken van veegbewegingen om te navigeren.

Onderin het scherm staat een witte balk. Van daaruit kunnen gebruikers omhoog vegen om naar het thuisscherm te gaan. Door er snel horizontaal overheen te vegen, wisselen gebruikers tussen apps. Vanaf het thuisscherm swipen mensen omhoog vanaf het midden om de appdrawer (het overzicht met alle geïnstalleerde apps) te openen.

Ondersteuning voor vouwschermen

Google voegt ondersteuning toe voor vouwbare telefoons. Android Q werkt hierdoor met schermen zonder een vast formaat, die groter en kleiner gemaakt worden. Apps kunnen zich aanpassen aan de grootte van het display.

Verschillende fabrikanten werken aan telefoons met een opvouwbaar scherm. Onder meer Huawei en Samsung hebben dit soort toestellen al getoond.

Bubbels

Een nieuwe functie wordt door Google 'Bubbels' genoemd. Dit zijn kleine vensters die gebruikers vast in beeld kunnen zetten, boven op andere openstaande apps. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een chatvenster weer te geven, terwijl de gebruiker een YouTube-video kijkt.

De vensters worden in de vorm van een bubbel kleiner gemaakt, zodat ze niet erg in de weg staan. Google zegt dat de functie naast chatten onder meer ook te gebruiken is voor herinneringen en taken.

Privacy

Google brengt een aantal privacyupdates naar Android Q. Zo krijgt de Instellingen-app een nieuw privacyvenster waarmee gebruikers hun privacyinstellingen kunnen aanpassen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over welke apps toegang hebben tot de locatie van een gebruiker.

Ook komt Google met een nieuwe incognitomodus voor Google-apps. In Android Q kunnen gebruikers hiervan gebruikmaken in YouTube, Maps en Zoeken. Daarbij wordt activiteit van de gebruiker niet opgeslagen.

Het wordt ook mogelijk instellingen op het gebied van advertenties aan te passen. Gebruikers kunnen het ontvangen van gepersonaliseerde reclame uitschakelen. Daarnaast is te bepalen in hoeverre activiteit wordt geregistreerd.

Liveondertiteling

Voor slechthorenden of mensen die graag meelezen met spraak, voegt Google de functie 'Liveondertiteling' toe. Video's, podcasts en andere media met spraak worden direct op het scherm ondertiteld.

Google maakt het ook mogelijk om zonder geluid of spraak te telefoneren. Woorden van de beller worden uitgeschreven, zodat je de boodschap ook ontvangt wanneer je deze niet verstaat. Degene die wordt gebeld kan antwoorden door te typen en de stemassistent leest dat weer voor aan de beller.

Notificaties

Google neemt meldingen onder handen in de nieuwe versie van Android. De grootste verandering is dat gebruikers bij inkomende berichten vooraf geprogrammeerde berichten kunnen gebruiken om snel te antwoorden. Android Q kijkt daarbij naar de context van berichten om suggesties te geven.

Ook wordt de prioriteit van notificaties opnieuw ingedeeld. Met de 'Notification Assistant' worden meldingen op basis van prioriteit ingedeeld en weergegeven. Als het systeem denkt dat een melding belangrijk is, wordt die bovenaan het scherm geplaatst. Iets minder belangrijke berichten komen daaronder. Gebruikers kunnen de volgorde zelf altijd naar wens aanpassen.

5G

Met het nieuwe besturingssysteem worden telefoons ondersteund die werken met het 5G-netwerk. Daarmee wordt de verbinding veel sneller en stabieler.

In Nederland is het 5G-netwerk dit jaar nog niet beschikbaar. Ook zijn hier nog geen telefoons op de markt met 5G-ondersteuning.

Beveiligingsupdates

Vanaf Android Q maakt Google systeem- en beveiligingsupdates via de Play Store beschikbaar. Dat moet ervoor zorgen dat gebruikers dit soort updates sneller ontvangen.

Op eerdere versies van Android moesten sommige smartphonegebruikers lang wachten op nieuwe updates. Dit komt doordat telefoonfabrikanten de updates van Google moeten aanpassen om ze voor afzonderlijke toestellen geschikt te maken. Dat duurt soms maanden.

Delen

Android Q krijgt een nieuw deelvenster. Bij het delen van een link komt vooraf een preview te staan, zodat gebruikers zien hoe het er voor de ontvanger uitziet. Ook kunnen links direct gedeeld worden naar mensen in verschillende apps en zijn ze te kopiëren naar het prikbord.