Apple vernieuwt volgens ingewijden van Bloomberg de apps Herinneringen en Gezondheid in iOS 13. Ook is er meer uitgelekt over watchOS 6.

De Gezondheid-app zal in iOS 13 beter weergeven hoe de dagelijkse activiteit van gebruikers eruitziet, stellen bronnen. Ook wordt een scherm toegevoegd voor het gehoor. Daarin staat hoe hard muziek door koptelefoons klinkt en hoe luid de omgeving is.

Apple zou ook de Herinneringen-app willen updaten, volgens Bloomberg om beter met andere to-doapps in de App Store te concurreren. In de nieuwe app is een verdeling in vier delen: taken van vandaag, alle taken, ingeplande taken en belangrijke taken. Ook kunnen gebruikers kleuren toevoegen.

Bloomberg stelt dat iOS 13 inderdaad een donkere modus krijgt, zoals al eerder in geruchten werd gemeld. Het iOS-toetsenbord zou worden veranderd, zodat gebruikers kunnen vegen om woorden te typen.

Apple voegt daarnaast naar verluidt een functie voor iPads toe, waarmee gebruikers een iPad als tweede scherm voor de Mac kunnen instellen. Daarbij zouden mensen ook hun Apple Pencil kunnen gebruiken.

MacOS krijgt eigen Apple Music-app

Op de nieuwe versie van macOS zou een aparte Apple Music-app worden toegevoegd. Op dit moment maakt die app deel uit van iTunes.

Apple brengt ook een aantal iPad-apps naar de Mac. Het zou gaan om onder meer de Podcast-app. Daarnaast voegt Apple schermtijd toe, waarmee gebruikers kunnen zien hoelang en waaraan ze tijd besteden op de Mac.

App Store op watchOS 6

Bloomberg schrijft dat Apple zijn besturingssysteem watchOS voor de Apple Watch vernieuwt met nieuwe functies. Zo komt er een aparte App Store op de Watch beschikbaar. Op dit moment kunnen gebruikers alleen apps installeren via de iPhone-app.

Apple zou ook Animoji- en Memoji-stickers aan Apple Watch toevoegen. Daarnaast kunnen gebruikers spraakmemo's opnemen op de smartwatch en is het mogelijk om via de Watch naar audioboeken te luisteren via een aparte Apple Books-app.

Nieuwe functies voor de verschillende besturingssystemen van Apple-apparaten worden elk jaar op de ontwikkelaarsconferentie WWDC bekendgemaakt. Dit jaar vindt de Keynote plaats op 3 juni. In het najaar wordt de software als gratis update beschikbaar gemaakt.