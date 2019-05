ING gaat in Nederland binnenkort Apple Pay aanbieden, laat de bank woensdag weten in een persbericht. Op een webpagina belooft ING binnenkort meer te vertellen over de komst van de dienst.

Wanneer de betaaldienst in Nederland wordt geïntroduceerd en welke klanten in aanmerking komen, is nog niet bekendgemaakt. Op de website staat alleen dat het "nog even" duurt totdat Apple Pay door de bank wordt aangeboden.

"Dit is alles wat ik er op dit moment over kan vertellen", vertelt een ING-woordvoerder aan NU.nl. "Verder kan ik er nog niks over bekendmaken."

Het is nog niet duidelijk of andere banken plannen hebben om in Nederland Apple Pay te ondersteunen. Een woordvoerder van Rabobank wilde niet ingaan op de vraag of de bank plannen heeft voor Apple Pay. ABN AMRO laat weten met Apple in gesprek te zijn over Apple Pay.

Apple Pay maakt het mogelijk om met een iPhone of Apple Watch te betalen in winkels. Nederland is een van de laatste Europese landen waar de betaaldienst nog niet beschikbaar is.

Concurrenten hebben ook betaaldiensten

Concurrerende techbedrijven hebben ook betaaldiensten, waaronder Google Pay en Samsung Pay. Deze zijn op het moment nog niet in Nederland beschikbaar.

Het is sinds begin 2019 wel mogelijk om contactloos te betalen in Nederland via een Fitbit-smartwatch.