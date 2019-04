Samsung zag zijn winst het afgelopen kwartaal meer dan halveren ten opzichte van vorig jaar, toch waren de verkopen van de Galaxy S10-lijn sterk, meldt het bedrijf dinsdag bij de publicatie van zijn cijfers over het eerste kwartaal.

Het bedrijf verscheepte in totaal 78 miljoen telefoons in het eerste kwartaal van 2019. Samsung zegt dat de enige zwakte in zijn telefoonverkopen een mindere afzet van de duurdere Galaxy-telefoons van vorig jaar is. Dat zou volgens Samsung het gevolg zijn van de vernieuwde Galaxy A-lijn van dit jaar.

Net als het vorige kwartaal valt de winst uit geheugenchips tegen. Volgens Samsung komt dit door dalende prijzen in de markt voor computergeheugen.

De schermtak van Samsung noteert een kwartaalverlies. Opnieuw valt de vraag naar flexibele oledschermen tegen. Samsung is door de verkoop van geheugenchips en beeldschermen aan andere telefoonmakers extra vatbaar voor de stagnerende groei in de smartphoneverkopen.

Samsung denkt dat de verkopen van geheugen in het tweede kwartaal verder blijven dalen, om in de tweede helft van dit jaar vervolgens aan te trekken.

Het bedrijf voorziet een groeiende vraag naar geheugen voor servers en een stijging in de verkopen van telefoons met 256 GB geheugen en meer.

Verbetering in tweede helft 2019

Voor de tweede helft van dit jaar verwacht Samsung sterke smartphoneverkopen, zowel in het lage als middensegment met zijn Galaxy A-lijn, als in het hogere segment met de Galaxy Note die in de zomer verwacht wordt.

Samsung ging bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers nauwelijks in op de uitgestelde introductie van zijn opvouwbare telefoon Galaxy Fold. Het bedrijf belooft in de komende weken dieper in te gaan op het lot van de telefoon, die op het laatste moment door schermproblemen tot nader order werd uitgesteld.

Samsung behaalde in het eerste kwartaal van dit jaar een winst van 6,2 biljoen Koreaanse won (4,7 miljard euro) een daling van 60 procent ten opzichte van de winst van 15,64 biljoen won in het eerste kwartaal van 2018. De kwartaalwinst is de laagste voor Samsung in meer dan twee jaar tijd.

Het bedrijf draaide een omzet van 52,4 biljoen won (40,1 miljard euro), een daling van 13,5 procent ten opzichte van vorig jaar.