De Samsung Galaxy Note 10 zou als eerste toestel in de serie in twee formaten verschijnen, zeggen ingewijden tegen ETNews.

De Note 10 zou beschikbaar komen met schermformaten van 6,28 en 6,75 inch. De Galaxy Note 9 heeft een scherm van 6,4 inch.

De kleinere Note 10 zou daarmee kleiner worden dan de Galaxy S10 Plus, die een scherm van 6,4 inch heeft.

Beide modellen van de nieuwe Note 10 zouden drie of vier camera's op de achterkant hebben en beschikbaar komen in zowel 4G- als 5G-uitvoering.

Schermen Note steeds groter

Toestellen in de Galaxy Note-serie krijgen tot nu toe bijna elk jaar een groter scherm. De eerste Galaxy Note had in 2011 een scherm van 5,3 inch, de afgelopen drie modellen hadden schermen van 5,7, 6,3 en 6,4 inch.

Samsung kondigde onlangs ook al een 5G-versie van de Galaxy S10 aan. Dat toestel is met een scherm van 6,7 inch groter dan de reguliere Galaxy S10 Plus. De grotere 5G-versie komt in Nederland niet op de markt.

Samsung kondigde zijn Galaxy Note-toestellen de afgelopen jaren in augustus aan.