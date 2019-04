Twee Chinese studenten hebben Apple voor bijna 1 miljoen dollar opgelicht door nep-iPhones bij Apple in te ruilen voor echte modellen, meldt The New York Times.

De twee studenten hebben volgens federaal aanklagers duizenden nep-iPhones geïmporteerd uit China. Die telefoons stuurden zij vervolgens naar Apple, met het verhaal dat de toestellen binnen de garantieperiode defect waren geraakt.

Apple stuurde de mannen vervolgens vaak een opgelapte of compleet nieuwe iPhone. Die telefoons werden naar China gestuurd, waar ze voor honderden dollars werden verkocht. De mannen kregen een aandeel van de winst.

De mannen zouden tussen april 2017 en maart 2018 meer dan drieduizend zogenaamd defecte nep-iPhones naar Apple hebben gestuurd. In ongeveer de helft van de gevallen werden de toestellen afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden voor garantie.

Namaaktoestellen vielen Apple niet op

In 1.493 gevallen kregen de studenten wel een vervangend toestel van 600 dollar per stuk. Daarmee komt de schade voor Apple op 895.800 dollar (797.504 euro).

De mannen gebruikten onder meer informatie van vrienden en familieleden om de namaaktelefoons bij Apple in te dienen. Zelf stellen de mannen nooit te hebben geweten dat het ging om namaaktoestellen. Aanklagers zetten daar vraagtekens bij, aangezien de Chinese mannen de iPhones via andere adressen dan hun eigen ontvingen.

Opvallend genoeg heeft Apple bij geen van de toestellen ontdekt dat het om namaakproducten ging. Mogelijk hadden de telefoons een legitiem iPhone-serienummer of IMEI-nummer, een uniek identificatienummer voor mobiele telefoons.

Twee jaar geleden startte de VS al een onderzoek naar de fraude. Toen werden door de Amerikaanse douane verschillende zendingen uit China tegengehouden met nep-iPhones die echt leken. In China zouden vergelijkbare fraudegevallen zo vaak voorkomen dat Apple in dat land al enige tijd extra maatregelen neemt.