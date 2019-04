In de Google Store is de naam van de Pixel 3a opgedoken, schrijft 9to5Google. Dit zou de goedkopere versie van de huidige Pixel 3-smartphone van Google zijn.

Met de Pixel 3a brengt Google naar verluidt een midrangeversie van de Pixel 3 uit. Het zou gaan om een telefoon met een 5,6 inch-oledscherm. Er zou ook een grotere variant worden uitgebracht; de Pixel 3a XL. Deze telefoon heeft een 6 inch-oledscherm.

De telefoons werken met Android 9.0 en zijn voorzien van een Snapdragon 670-processor. Daarnaast hebben ze 4 GB werkgeheugen en een 12 megapixel-camera. Deze gegevens lekten vrijdag uit via ontwikkelaarssoftware.

De namen van de Pixel 3a en Pixel 3a XL waren via een menu in de Google Store te bekijken. Productpagina's waren nog niet toegankelijk.

De Pixel 3 is niet officieel via de Google-winkel verkrijgbaar in Nederland, maar kan wel via andere telefoonaanbieders worden aangeschaft. Het is niet bekend of de Pixel 3a en 3a XL in Nederland te koop zullen zijn.