De beschuldiging van de Verenigde Staten aan telecombedrijf Huawei, is politiek gemotiveerd, aldus de Verenigde Naties. Er is geen bewijs voor spionage, zegt de secretaris-generaal, Houlin Zhao, van de Internationale Telecommunicatie-unie.

De Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) is een tak van de Verenigde Naties die ervoor moet zorgen dat internationaal telefoon- en internetverkeer goed met elkaar verbonden en gestandaardiseerd wordt. Volgens topfunctionaris Zhao van de ITU is er geen enkel gegrond bewijs voor de de aantijgingen van de VS aan het adres van Huawei.

De Verenigde Staten beschuldigden Huawei vorig jaar van spionage en roept andere landen op producten van de telefoonfabrikant te boycotten. Zhao zei tijdens een congres in Genève over 5G dat het "niet eerlijk is om Huawei te boycotten, omdat er geen enkel gegrond bewijs voor spionage is".

Eerder toonden onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk al aan dat er geen bewijs is voor de beschuldigingen van de Verenigde Staten.