T-Mobile gaat in 2019 alle zeventien winkels van Tele2 sluiten of ombouwen, bevestigen woordvoerders van T-Mobile donderdag na berichtgeving door marktanalist Telecompaper.

Afgelopen maandag is de vestiging in Alkmaar al gesloten. De overige zestien winkels volgen in de loop van dit jaar, laat een woordvoerder weten.

De winkels worden gesloten, omdat T-Mobile het merk Tele2 online wil positioneren. Klanten met vragen over een Tele2-product kunnen, zodra de winkels van het merk eenmaal gesloten zijn, daarvoor niet terecht bij een vestiging van T-Mobile.

Wanneer alle Tele2-winkels precies dicht zullen zijn, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk welke locaties voortaan verdergaan als winkel van T-Mobile.

De woordvoerders van T-Mobile benadrukken dat alle winkelmedewerkers die rechtstreeks bij Tele2 in dienst zijn, hun banen zullen behouden.

In december 2017 maakte T-Mobile bekend Tele2 over te willen nemen. De Europese Commissie is daar afgelopen november na een onderzoek mee akkoord gegaan. De overname is in januari formeel afgerond.