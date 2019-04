Week van NUtech Podcast Misbruikt Apple zijn macht met de App Store? Spotify heeft halverwege maart bij de Europese Commissie een klacht ingediend over "oneerlijke" regels die Apple op zijn platform zou hanteren. Volgens de streamingdienst maakt Apple misbruik van zijn positie als eigenaar van de App Store en het iOS-platform. Is de klacht van Spotify gegrond? Daarover hebben we het in deze aflevering van De Week van NUtech.