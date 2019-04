T-Mobile behaalt voor de vierde opeenvolgende keer nipt de hoogste score in de P3-test voor mobiele netwerken. De resultaten van de test werden maandag gepubliceerd.

Het Duitse telecommunicatiebedrijf P3 schrijft dat de Nederlandse mobiele infrastructuur al jaren bijzonder hoog scoort op gebieden als snelheid en betrouwbaarheid. Ook Vodafone en KPN doen het nog steeds goed in de test, waarbij KPN zelfs een verbetering zag in zijn prestaties in het afgelopen jaar.

Het netwerk van Vodafone had de meeste storing; in totaal was het zeventien uur lang niet mogelijk om gebruik te maken van het netwerk, gedurende een periode van juni vorig jaar tot februari dit jaar. KPN scoorde bij deze test het best, met slechts één uur storing.

Wel schrijft P3 dat de uitwisseling van mobiele data in Nederlandse treinen nog steeds tegenvalt, waarbij KPN relatief de beste score behaalde (91 procent). Daarnaast slaagt KPN erin om net iets sneller verschillende telefoons aan elkaar te verbinden dan de andere twee providers.

Verschillende testen

P3 test mobiele netwerken door meerdere auto's de Nederlandse snelwegen op te sturen en ze vanuit verschillende locaties naar elkaar te laten bellen via een Samsung Galaxy S9-telefoon. Ook moeten voetgangers in verschillende steden en vanuit de trein naar vaste locaties bellen. Tegelijkertijd worden er data uitgewisseld, bijvoorbeeld door webpagina's te downloaden en bestanden te uploaden.

Daarnaast testten zo'n 26.000 mensen via crowdsourcing het netwerk, vanaf december vorig jaar tot februari. Het geteste gebied beslaat 21 steden, 31 dorpen en een aantal snelwegen, en daarmee 5,7 miljoen Nederlanders.

T-Mobile scoorde onder andere het hoogste in de test omdat 100 procent van alle telefoontjes vanuit de auto vlekkeloos verliep. Bij Vodafone was dat 99,7 procent, bij KPN 99,5 procent. Onder voetgangers in de stad was het juist Vodafone dat de 100 procent bereikte, KPN en T-Mobile bleven iets achter.