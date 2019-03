De Samsung Galaxy Fold is vanaf 3 mei verkrijgbaar in Nederland, maakt de telefoonfabrikant donderdag bekend. Het toestel gaat 2.020 euro kosten.

De opvouwbare smartphone wordt verkocht via de grote Nederlandse telecomproviders: KPN, T-Mobile en Vodafone. Daarnaast is de telefoon verkrijgbaar via de website van Samsung zelf.

Vanaf 26 april kan de Galaxy Fold al besteld worden via de website van Samsung. Leveringen volgen dan op 3 mei; dat is ook het moment waarop de telefoon in andere winkels beschikbaar is.

De telefoon wordt geleverd met met de Galaxy Buds en een beschermhoes.