De Chinese telefoonfabrikant Xiaomi is van plan om winkels te openen in Nederland. Dat vertelde het bedrijf tijdens een persevenement in Amsterdam.

Xiaomi kondigde donderdag zijn komst naar de Nederlandse markt aan. Het Chinese bedrijf verkocht zijn telefoons en andere gadgets hier tot op heden niet officieel, al werden veel toestellen wel via importeurs verkocht.

In Xiaomi-winkels worden alleen producten van het bedrijf zelf verkocht. De telefoonmaker heeft in ieder land waar ze actief zijn minstens één fysieke winkel.

"We willen aan het einde van 2019 in elk geval onze eerste winkel in Nederland openen", vertelt de Europese marketingbaas Alvin Tse aan NU.nl. "We weten nog niet hoeveel winkels er precies komen en op welke steden we ons richten, maar we vinden Amsterdam in elk geval heel interessant."

De Benelux is de zesde regio in Europa waar Xiaomi actief wordt. Eerder kwam het bedrijf al naar Spanje, Frankrijk, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Twee nieuwste smartphones in Nederland

Het Chinese bedrijf gaat zijn nieuwste smartphones in Nederland verkopen, waaronder de Mi 9 met een scherm van 6,39 inch en drie camera's. Deze telefoon wordt vanaf 449 euro aangeboden.

Ook zal de Redmi Note 7-telefoon in Nederlandse winkels worden verkocht. Dit apparaat van 6,3 inch heeft een lagere specificaties en twee camera's met een 48 megapixelsensor. Het toestel kost 199 euro.

De Mi Band 3-wearable zal voor 30 euro worden verkocht in Nederland De telefoons en wearable worden later dit jaar aangeboden in de eigen winkels van Xiaomi, maar zijn vanaf deze week ook verkrijgbaar bij webwinkels.