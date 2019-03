Huawei heeft nieuwe toptoestellen aangekondigd. De P30 Pro heeft vier cameralenzen op de achterkant en aan de voorkant een vingerafdrukscanner die onder het scherm is geplaatst.

De P30 Pro is het topmodel in de nieuwe P30-serie. Het toestel heeft een oledscherm van 6,4 inch dat in de zijkanten meebuigt in de randen. Ook het glas op de achterkant buigt aan de zijkanten mee.

Op de achterkant heeft het toestel drie cameralenzen en een lens die functioneert als zogeheten Time of Flight-sensor (ToF). Die zorgt ervoor dat diepte in de omgeving beter geregistreerd kan worden. Volgens Huawei is het gevolg daarvan dat scherptediepte beter in beeld wordt gebracht en dat virtuele objecten in augmented reality nauwkeuriger geplaatst worden.

De Huawei P30 Pro heeft voor standaardfoto's een lens van 40 megapixel. Daarnaast is er een groothoeklens van 20 megapixel op het toestel aanwezig en een zoomlens om vijf keer optisch in te zoomen. De telefoon heeft ook een hybride zoomfunctie waarmee tot tien keer kan worden ingezoomd. Daarbij worden optische technieken en software-oplossingen toegepast. Digitaal kan de telefoon het beeld tot vijftig keer vergroten.

De P30 Pro heeft een vingerafdrukscanner die in het scherm is geplaatst. Het toestel heeft geen koptelefoonaansluiting. De telefoon heeft een 4.200 mAh-accu en is draadloos op te laden. Met draad kan de P30 Pro met 40 Watt worden geladen.

Het toestel is voorzien van 8 GB aan werkgeheugen. Qua opslagruimte kunnen gebruikers kiezen voor 128, 256 of 512 GB.

Standaard P30

De reguliere P30 heeft een oledscherm van 6,1 inch dat niet meebuigt in de randen. Het toestel heeft drie cameralenzen, die afwijken van de Pro. De standaardcamera is hetzelfde met 40 megapixels. De groothoeklens biedt 16 megapixels en de zoomlens heeft 8 megapixels en een optisch zoombereik om drie keer mee te zoomen. De P30 heeft geen ToF-sensor.

Zowel de P30 als de P30 Pro zijn voorzien van de Kirin 980-processor die ook in de Mate 20 zat. De toestellen draaien op Android 9 en hebben een frontcamera van 32 megapixels.

De P30 en P30 Pro verschijnen op 5 april in Nederland. De P30 is te koop voor 749 euro en de Pro vanaf 999 euro.

Huawei heeft laten weten later ook de P30 Lite te zullen presenteren. Dit zal het goedkoopste model zijn in de P30-serie. De fabrikant wilde niet zeggen welke specificaties het toestel zal bevatten en wat de verschillen zijn.

Slimme zonnebril

Huawei toonde naast telefoons ook een slimme bril, meldt TechCrunch. De wearable wordt in samenwerking met het Koreaanse brillenmerk Gentle Monster ontwikkeld en is voorzien van speakers, zodat dragers ermee naar muziek kunnen luisteren. Mensen in de buurt zouden het geluid niet horen.

Ook heeft de bril twee microfoontjes om telefoongesprekken te voeren. De bril kan draadloos of via USB-C opgeladen worden. Het apparaat heeft geen camera.

De bril van Huawei moet in juli uitkomen, maar een naam of prijs is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of de wearable in Nederland te koop zal zijn.