Apple werkt aan een nieuwe privacymaatregel die het volgen van een mobiele telefoon via een zogenoemde 'Stingray'-antenne moeilijker zal maken. De methode wordt uitgelegd in een patent dat oorspronkelijk werd ontdekt door The Telegraph.

Stingray-apparaten, ook wel IMSI-catchers genoemd, doen zich voor als telefoonantenne. Mobiele telefoons zoeken automatisch een verbinding met de Stingray, waarna de gebruiker van de Stingray identificerende informatie kan zien over de telefoon, waar die telefoon zich bevindt, en naar wie deze berichten stuurt.

Door alle telefoons in een bepaald gebied te 'vangen', kan een Stingray grote hoeveelheden data binnenhalen. De technologie wordt wereldwijd door zowel hackers als de politie gebruikt.

Het patent van Apple schetst een manier om de connectie tussen de telefoon en de zendmast te versleutelen. De identiteit van de telefoon is dan pas te zien wanneer het signaal een andere telefoon bereikt. Dat zou het gebruik van Stingrays moeilijker maken.

Het gaat om een patent dat in 2017 is aangevraagd. Het is nog niet bekend of Apple daadwerkelijk van plan is om er gebruik van te maken.