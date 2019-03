Nederlanders betalen in vergelijking met andere Europeanen relatief veel voor mobiele data. In Griekenland kosten mobiele data het meest.

Uit een rapport van onderzoeksbureau Cable blijkt dat Nederlanders gemiddeld 7 euro voor 1 GB mobiele data betalen. Alleen in Zwitserland, Noorwegen, Portugal, Griekenland en België kost mobiel internet gemiddeld meer.

Griekenland staat bovenaan de Europese lijst. Daar kost 1 GB mobiele data gemiddeld 28 euro. Finland heeft binnen Europa de goedkoopste abonnementen voor mobiel internet. De Finnen betalen gemiddeld 1 euro voor 1 GB.

Gemiddelde prijzen in vergelijking met rest van de wereld

Wereldwijd gezien zijn de prijzen in Nederland gemiddeld. Dat komt volgens de onderzoekers doordat Nederland een goede infrastructuur heeft, maar dat het ook meer kost om deze te onderhouden. Daarnaast kunnen mensen in rijkere landen ook meer betalen voor mobiel internet, waardoor prijzen hoger liggen.

In India is internet het goedkoopst: 1 GB mobiele data kost daar gemiddeld 0,23 euro. Dit komt doordat in India al langere tijd 4G aanwezig is en de databundels daar gemiddeld veel groter zijn. Bundels beginnen daar meestal bij 5 GB per maand en er zijn meer abonnementen met onbeperkt mobiel internet. Dit zorgt voor een veel lagere prijs per gigabyte.

In Zimbabwe is mobiel internet het duurst. Hier kost 1 GB gemiddeld 66 euro. Dit komt door een slechte infrastructuur. Mobiele data wordt in dit soort landen meestal nog per MB verkocht.