Vodafone heeft maandag zijn sim-onlyabonnementen met de namen Start en Red gewijzigd. Het gaat voornamelijk om prijswijzigingen bij de Start-abonnementen en meer data bij de Red-abonnementen.

De abonnementen Start M en Start L kosten vanaf maandag respectievelijk 11,50 euro en 13,30 euro per maand en zijn daarmee 0,50 euro duurder geworden. Start M biedt klanten 500 MB aan data, Start L levert 1 GB.

Het kleinste abonnement, Start S, is geschrapt, terwijl het Start XL-abonnement goedkoper is geworden. Voor 2 GB aan data en 300 belminuten betalen klanten nu 17,50 euro per maand. Dat is 2,50 euro minder dan voorheen.

De grotere Red-abonnementen zijn sinds maandag relatief goedkoper geworden. Het Red Essential-abonnement geeft voortaan 5 GB aan data in plaats van 3 GB. Dit kost voortaan 25 euro per maand, 1 euro minder dan voorheen.

Het Red-abonnement van 30 euro per maand biedt vanaf maandag 15 GB data in plaats van 10 GB. Het abonnement Red Super, dat 20 GB data bood, is geschrapt. Red Together met 40 GB aan data is 10 euro goedkoper geworden en kost nu 35 euro per maand.