De Chinese smartphonefabrikant Vivo heeft de Vivo iQOO aangekondigd. De smartphone heeft veel rekenkracht, waardoor het toestel geschikt is voor gebruikers die spellen willen spelen op hun telefoon.

De iQOO is het eerste model in de nieuwe gelijknamige smartphonelijn van Vivo en draait op het besturingssysteem Android. De smartphone heeft een Snapdragon 855-processor. Het amoledscherm is 6,41 inch en heeft een resolutie van 2340x1080 pixels.

De frontcamera van het toestel zit in een kleine inkeping aan de bovenkant van het scherm en heeft 12 megapixels. Op de achterkant van de smartphone zitten drie camera's; een 12-megapixelhoofdcamera, een 13-megapixelgroothoeklens en een 2-megapixelcamera voor diepte-effecten.

De smartphone komt in drie varianten met verschillende hoeveelheden geheugen en opslagruimte. De basisversie heeft 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte. De tweede variant heeft 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslagruimte. De duurste variant heeft 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslag.

Het duurste model kost 4298 yuan, omgerekend 681 euro inclusief btw. De smartphone is per direct beschikbaar in China. Het is nog niet bekend of de telefoon naar Nederland komt.

Speciale knoppen om spellen te spelen

Aan de zijkant van de telefoon zitten twee knoppen die bedoeld zijn om mee te gamen. Wanneer gebruikers de smartphone horizontaal houden, functioneren deze als schouderknoppen. Met deze knoppen is het makkelijker om spellen te besturen.