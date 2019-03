Ook smartphonefabrikant Motorola is bezig met een opvouwbare telefoon, bevestigde het bedrijf in een donderdag verschenen interview met Engadget. Het is de eerste keer dat Motorola een uitspraak over een opvouwbare telefoon doet.

Er dook vorig jaar al wel een patent van Motorola op, waarin ontwerpen voor een opvouwbare telefoon opdoken. Ook waren er geruchten dat de uitklapbare RAZR-telefoon zou terugkeren als opvouwbare smartphone.

Dan Dery, VP Global Product bij Motorola, vertelde donderdag aan Engadget dat er inderdaad al langere tijd aan een opvouwbare telefoon wordt gewerkt.

Het is nog niet bekend hoe de opvouwbare smartphone van Motorola eruit zal zien en of het ontwerp in de buurt komt van de eerste schetsen uit het patent. Dery kon alleen melden dat "er al een lange tijd aan het opvouwbare toestel gewerkt wordt en dat er in die periode vele verschillende variaties bekeken zijn".

Wel kon Dery bevestigen dat de opvouwbare telefoon van Motorola in dezelfde periode zal verschijnen als de nieuwe toestellen van concurrenten. Dit zou betekenen dat de telefoon naar verwachting halverwege 2019 op de markt zal komen.