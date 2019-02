Huawei-topman Guo Ping stelt dat zijn bedrijf nooit achterdeurtjes in zijn netwerkapparatuur heeft geplaatst en belooft dat ook nooit te zullen doen. Hij deed zijn uitspraken tijdens een toespraak op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona.

Guo hield een toespraak in het kader van 5G-internet. Die vele malen snellere opvolger van 4G wordt dit en en volgend jaar uitgerold en Huawei geldt als een belangrijke aanbieder van benodigde netwerkapparatuur.

Al jaren voordat Huawei bekend werd met zijn eigen smartphones, was het bedrijf één van 's werelds grootste leveranciers van netwerkapparatuur voor bijvoorbeeld telefoonmasten.

De laatste maanden is het Chinese Huawei steeds meer onder vuur komen te liggen. De VS ziet Huawei als een risico voor de nationale veiligheid en ook in andere landen groeit de argwaan. Zo zei GroenLinks eerder deze maand dat Nederland de 5G-apparatuur van Huawei moet mijden, vanwege de risico's voor het bedrijfsleven.

Huawei-oprichter en CEO Ren Zhengfei zei in januari nog dat zijn bedrijf nooit voor de Chinese overheid zou spioneren. "Er is geen enkele wet die bedrijven in China verplicht om achterdeurtjes in te bouwen", zei Ren toen.

'We nemen onze verantwoordelijkheid erg serieus

Bestuursvoorzitter Guo belooft dat nu opnieuw, in nog helderde bewoording. "Huawei heeft geen achterdeuren ingebouwd en zal dat nooit doen", zegt Guo. "En we zullen niemand anders toestaan dat met onze apparatuur te doen. We nemen die verantwoordelijkheid erg serieus."

"Als verkopers beheren wij de netwerken van providers niet en we zijn geen eigenaar van de data van providers", aldus Guo. "Onze verantwoordelijkheid, wat we beloven, is dat we geen slechte dingen zullen doen."

De bestuursvoorzitter vindt de kritiek van de VS ironisch, omdat het land volgens zijn eigen CLOUD Act informatie van Amerikaanse bedrijven kan opeisen, zelfs als die buiten de VS is opgeslagen. Volgens Guo heeft de VS geen enkel bewijs.

Guo riep ook op tot samenwerking en op feiten gebaseerde regulering. "Ik sta volledig achter recente aanbevelingen: overheden en mobiele providers zouden moeten samenwerken om tot een Europees systeem voor tests en certificering te komen.