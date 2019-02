Besturingssysteem iOS 12 staat inmiddels op 80 procent van de geschikte apparaten, meldt Apple dinsdag. De nieuwste versie van iOS verscheen op 17 september voor de iPhone 5S en hoger en de iPad Air en hoger.

Volgens Apple staat iOS 12 op 83 procent van de iOS-apparaten die in de afgelopen vier jaar zijn verschenen. De versie uit 2017 staat nog op 12 procent van de apparaten. De overige 5 procent van de iPhones en iPads draaien een oudere versie van iOS. Deze gegevens zijn op 24 februari verzameld.

Besturingssysteem iOS 12 is sneller door gebruikers geïnstalleerd dan iOS 11. Na twee dagen was het besturingssysteem al door 10 procent van de gebruikers geïnstalleerd, na een maand stond iOS 12 al op meer dan de helft van de geschikte apparaten. Eind december had iOS 12 een aandeel van 70 procent, iOS 11 stond een jaar eerder op 59 procent.

Vooral de prestaties van oudere iPhones en iPads heeft iOS 12 verbeterd. Ook zijn functies toegevoegd die het gebruik van de apparaten in kaart brengt en waarmee gebruikers limieten op appgebruik kunnen instellen.

Ook werd in iOS 12 de mogelijkheid toegevoegd om met meerdere mensen tegelijk een FaceTime-videogesprek te voeren. Die functie bleek echter een ernstig lek te bevatten, waardoor de mogelijkheid tijdelijk werd uitgeschakeld. Na een update werkt groepsbellen wel weer, al kunnen gebruikers vooralsnog geen extra deelnemers toevoegen nadat het gesprek is gestart.

Nieuwste versie Android laat langer op zich wachten

Nieuwe versies van het besturingssysteem Android worden in vergelijking met die van iOS altijd minder snel geïnstalleerd. Dat heeft meerdere redenen. Zo maken fabrikanten van Android-apparaten vrijwel allemaal een eigen versie van Android voor hun toestellen.

Daarom verschijnen Android-updates in de praktijk weken tot maanden later nadat ze door Google zijn uitgebracht. Bovendien bepalen fabrikanten zelf of ze de updates wel uitbrengen voor hun telefoons of tablets. Vooral goedkopere modellen worden al vrij snel niet meer voorzien van nieuwe updates.

De nieuwste cijfers van Android dateren van 26 oktober 2018. Toen stond de nieuwste Android-versie 9.0 Pie op minder dan 0,1 procent van de Android-apparaten. Android Pie verscheen op 6 augustus.

De voorlaatste versie, Android Oreo, verscheen op 21 augustus 2017 en had in het laatste overzicht een marktaandeel van 21,5 procent. De meest geïnstalleerde Android-versie lijkt vooralsnog Android Nougat uit 2016 te zijn, die in oktober op 28,2 procent van de toestellen stond.