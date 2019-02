De Chinese telefoonfabrikant Oppo heeft afbeeldingen gedeeld waarop een opvouwbare telefoon van het bedrijf te zien is. Het toestel lijkt op de Mate X van Huawei.

De foto's werden door Oppo-topman Brian Shen gedeeld op Weibo. Vooralsnog zou het gaan om een prototype. In het bericht bij de foto's meldt Shen dat er eerst genoeg vraag naar opvouwbare telefoons moet zijn, voordat Oppo zijn model op de markt brengt.

Op de afbeeldingen is te zien dat het scherm aan de buitenkant is geplaatst. Net als bij de Mate X van Huawei is aan een kant van het toestel een dikkere rand aanwezig, waar het scherm op aansluit als hij wordt dichtgeklapt. Hierdoor is de telefoon in gevouwen toestand plat.

In de rand is ruimte gemaakt voor onderdelen zoals cameralenzen. Om het scherm zelf zijn vrij dikke randen te zien. Het display wordt in de hoeken afgerond.

Meer details over het prototype zijn niet bekend. Zo is onduidelijk wat de schermafmetingen zijn en wat voor display het precies is.

Oppo toonde eerder deze week zijn eerste 5G-telefoon op MWC en een cameramodule waarmee smartphonegebruikers naar verluidt tien keer zonder kwaliteitsverlies mee kunnen inzoomen.

​