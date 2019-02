HMD Global, het bedrijf dat Nokia-smartphones op de markt brengt, heeft zondag de Nokia 9 PureView gepresenteerd. De smartphone is aan de achterkant voorzien van vijf cameralenzen.

De vijf lenzen zijn geleverd door de Duitse camerafabrikant Zeiss en bieden elk een resolutie van 12 megapixels. Drie van de vijf lenzen zijn bedoeld voor zwart-witfotografie. De overige twee kunnen ook kleur fotograferen. Met de cameracombinatie is het onder meer mogelijk een scherptediepte-effect te creëren.

Aan de voorkant bevindt zich een camera van 20 megapixels en een flitser. De 9 PureView is verder voorzien van een oledscherm van 5,99 inch, waarin ook een vingerafdrukscanner is verwerkt.

De smartphone is voorzien van 128 GB aan opslagcapaciteit en een Snapdragon 845-processor met 6 GB aan werkgeheugen. Verder heeft de 9 PureView een batterij van 3.320 mAh die zowel via een USB-C-kabel als draadloos opgeladen kan worden.

De smartphone wordt geleverd met Android One, de minimalistische versie van Android. In de Verenigde Staten komt het toestel in maart op de markt voor 699 dollar. De Nokia 9 PureView is in Nederland vanaf 15 maart te koop en kost 599 euro.

Nog drie Android One-smartphones

Naast de 9 PureView presenteerde HMD Global zondag ook drie smartphones met Android One. Het gaat om de Nokia 4.2, de Nokia 3.2 en de Nokia 1 Plus.

De Nokia 4.2 heeft een lcd-scherm van 5,71 inch met een kleine inkeping voor de selfiecamera. Aan de achterkant bevinden zich twee cameralenzen: een van 13 megapixels en een van 2 megapixels. De cameralens aan de voorkant levert 8 megapixels.

De telefoon wordt geleverd met een Snapdragon 439-processor met 2 of 3 GB aan werkgeheugen, 16 of 32 GB aan opslagcapaciteit en een vingerafdrukscanner aan de zijkant. Tot slot is de Nokia 4.2 voorzien van een batterij van 3.000 mAh.

De Nokia 3.2 heeft een scherm van 6,26 inch. Ook dit scherm heeft aan de voorkant bovenin een kleine inkeping voor een camera van 5 megapixels. De enkele cameralens aan de achterkant levert 13 megapixels.

Ook de Nokia 3.2 heeft een Snapdragon 429-processor met 2 of 3 GB aan werkgeheugen. Ook biedt het toestel 16 of 32 GB aan opslagcapaciteit. De variant met een geheugen van 32 GB is daarnaast aan de achterkant voorzien van een vingerafdrukscanner. Tot slot heeft de smartphone een batterij van 4.000 mAh.

De Nokia 1 Plus heeft een scherm van 5,45 inch. De camera van 5 megapixels aan de voorkant bevindt zich in een schermrand aan de bovenkant. De camera aan de achterkant biedt 8 megapixels. Het toestel is verder voorzien van 1 GB aan werkgeheugen, 8 GB aan opslagcapaciteit en een batterij van 2.500 mAh.

De drie telefoons zijn in Nederland vanaf mei te koop. de Nokia 4.2 kost 199 euro, de Nokia 3.2 gaat 149 euro kosten en de Nokia 1 Plus 99 euro.