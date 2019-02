De Chinese telefoonmaker Xiaomi presenteerde tijdens telefoonbeurs Mobile World Congress het betaalbare high-endtoestel Mi 9 en de Mi Mix 3 met 5G-internet.

Xiaomi toonde zijn Mi 9-telefoon met een licht gebogen achterkant. Het toestel heeft een amoledscherm van 6,39 inch en heeft aan de bovenkant een druppelvormige uitsnede voor de selfiecamera. Onder het scherm is een vingerafdrukscanner geplaatst.

Op de achterkant van de Mi 9 zitten drie cameralenzen. Er is een 12-megapixeltelelens waarmee gebruikers twee keer kunnen inzoomen. Ook is er een standaardlens met 48 megapixels, waarmee volgens Xiaomi meer details mee worden vastgelegd. Net als een 16-megapixelgroothoeklens voor foto's met een beeldhoek van 117 graden.

De Mi 9 is verder voorzien van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 855-processor en heeft een 3.300-mAh-accu. Het toestel ondersteunt draadloos laden met 20 watt. Xiaomi stelt dat het op die manier anderhalf uur duurt om het toestel volledig op te laden.

De telefoon komt beschikbaar in de kleuren blauw, paars en zwart en gaat 449 euro kosten. Het is niet bekend of de Mi 9 ook in Nederland zal verschijnen. In Europa bracht Xiaomi tot nu toe alleen officieel toestellen op de markt in Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Mi Mix 3 met 5G-internet

Xiaomi toonde ook een 5G-telefoon, de Mi Mix 3 5G. De smartphone lijkt op de vorig jaar aangekondigde Mi Mix 3. Zo heeft het toestel een scherm dat de voorkant volledig beslaat. Een camera voor selfies komt aan de bovenkant uit het toestel geschoven, waardoor een scherminkeping of gat niet nodig is.

Met ondersteuning voor 5G wordt het volgens het bedrijf mogelijk om veel snellere internetverbindingen op te zetten. Grote videobestanden zijn volgens Xiaomi in enkele seconden te downloaden.

Het toestel maakt gebruik van Qualcomms nieuwe Snapdragon 855-processor met een X50-modem. Om van 5G te gebruiken, moet het netwerk wel beschikbaar zijn. In Nederland is dat voorlopig nog niet het geval. De Mi Mix 3 5G gaat 599 euro kosten en komt "binnenkort" op de markt in de kleuren zwart en blauw.