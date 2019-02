Samsung heeft woensdagavond drie modellen in de nieuwe Galaxy S10-lijn gepresenteerd. Ook onthulde het bedrijf de Galaxy Fold, een smartphone met een opvouwbaar scherm.

De vier smartphones werden woensdagavond tijdens een Samsung-evenement in New York uit de doeken gedaan. De Galaxy S10-telefoons hebben alle drie een gat in het beeldscherm voor de frontcamera.

De Galaxy S10 lijkt uiterlijk veel op de S9 van vorig jaar. Wel is het scherm groter geworden en zijn de randen onder en boven het scherm dunner gemaakt. Net als bij de eerdere S-telefoons loopt het display door in de randen van het toestel.

De standaard S10 heeft een oledscherm van 6,1 inch met een beeldverhouding van 19 bij 9. Op de achterkant zijn drie cameralenzen geplaatst. Met de standaardcamera zijn foto's van 12 megapixels te maken. Daarnaast heeft de S10 een telelens met twee keer optische zoom en een groothoeklens, waarmee het beeld in 123 graden is te vangen.

De vingerafdrukscanner op de achterkant is verdwenen. De scanner is onder het beeldscherm op de voorkant geplaatst. Samsung gebruikt een ultrasone scanner die met geluidsgolven werkt. Volgens het bedrijf werkt de scanner daarmee beter in vochtige, warme en koude weersomstandigheden.

Specificaties Galaxy S10

Grotere S10+ en kleinere S10e

Naast de Galaxy S10, verschijnt ook een grotere Galaxy S10+. Dit toestel heeft een oledscherm van 6,4 inch. Ook deze telefoon heeft drie camera's op de achterkant. Op de voorkant heeft de S10+ als enige een dubbele cameralens. Daarmee kunnen bijvoorbeeld portretfoto's met een beter scherptediepte-effect worden gemaakt.

De S10 is te koop vanaf 899 euro en is verkrijgbaar in het zwart, wit en groen. De S10+ is in dezelfde kleuren te koop voor 999 euro. Het duurste model, met meer werkgeheugen en 1 TB opslagruimte, kost 1.599 euro.

Samsung kondigde met de S10e een derde model aan. Deze versie heeft geen gebogen scherm, maar een plat oleddisplay van 5,8 inch. Hierdoor heeft de telefoon zichtbare schermranden. Op de voorkant heeft de S10e net als de S10 een uitsnede in beeld voor de enkele cameralens.

De S10e is niet alleen in het zwart, wit en groen, maar ook in het geel beschikbaar. Dit model is met 749 euro het goedkoopst. Samsung brengt de drie nieuwe S10-modellen op 8 maart uit.

Opvouwbare Galaxy Fold

Samsung presenteerde donderdag ook de Galaxy Fold: een smartphone met een opvouwbaar scherm die ook als tablet te gebruiken is.

Ingeklapt heeft de telefoon een scherm van 4,6 inch. Uitgeklapt meet het scherm 7,3 inch. Apps die het opvouwbare scherm ondersteunen, moeten zich automatisch aan het uitgeklapte scherm aanpassen. Onder meer WhatsApp, Microsoft Office, Google Maps en Netflix ondersteunen het opvouwbare scherm, maakte Samsung bekend.

Daarnaast is het op het uitgeklapte scherm van het apparaat mogelijk om drie apps tegelijk te gebruiken. Het scherm is daarbij verdeeld in één grote app en één of twee kleine apps.

Onder elk scherm van de Galaxy Fold is een batterij te vinden. Het toestel is verder voorzien van zes camera's: drie aan de achterkant, twee aan de binnenkant en één aan de voorkant.

Samsung brengt de Galaxy Fold op 3 mei in Europa op de markt in de kleuren zwart, zilver, groen en blauw. Naar verluidt gaat het apparaat 2.000 euro kosten.

Wearables en draadloze oordoppen

Naast nieuwe telefoons, kondigde Samsung ook nieuwe wearables aan. De nieuwe Galaxy Watch Active is een sporthorloge waarmee activiteiten zoals wandelen, fietsen, roeien of zwemmen bijgehouden kunnen worden. Het apparaat is voorzien van gps en kan worden opgeladen via de achterkant van de Galaxy S10. Ook verricht het horloge hartslagmetingen en geeft de wearable een waarschuwing als de hartslag te hoog wordt.

Samsung introduceert ook draadloze oordoppen. De Galaxy Buds zijn in-earoordoppen die in een oplaaddoosje worden bewaard. Op een volle lading kunnen gebruikers volgens Samsung tot zes uur lang naar muziek luisteren. Daar komt nog zeven uur bij via de accu in het doosje.

Galaxy S10 5G

Tot slot presenteerde een telefoon die inhaakt op het 5G-netwerk: de Galaxy S10 5G. Het toestel heeft een oledscherm van 6,7 inch, vier camera's op de achterkant en één camera met een 3D-sensor aan de voorkant.

Daarnaast heeft de Galaxy S10 5G een opslagcapaciteit van 256 GB, maar geen ruimte voor uitbreiding met een micro-SD-kaart.

Het is onduidelijk of de Galaxy S10 5G ook in Europa verkocht gaat worden en hoe duur de telefoon zou worden. Wereldwijd wordt de uitrol van 5G-netwerken, die onder meer snellere internetverbindingen belooft, op zijn vroegst in 2020 verwacht.