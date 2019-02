Den Haag wil in 2020 als eerste Nederlandse stad een volledig operationeel 5G-netwerk hebben, maakte Saskia Bruines dinsdag bekend.

Telecombedrijf T-Mobile is verantwoordelijk voor de uitrol van 5G in de stad. Het bedrijf is van plan om dit jaar verschillende pilots te organiseren en te beginnen met het opzetten van het lokale 5G-netwerk.

Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn betrokken bij de pilots vanwege het "nationale en internationale karakter", schrijft de gemeente.

Onderdeel daarvan is een 5G Field Lab, waarin lokale bedrijven en scholen met 5G-apps kunnen experimenteren. Wethouder Bruines hoopt met "nieuwe digitale innovatieve concepten" het vestigingsklimaat te verbeteren.

T-Mobile zegt zich in dit vroege stadium vooral te richten op de logistieke en industriële toepassingen van 5G. Het wil bijvoorbeeld lokale verkeersinformatie aanbieden via het nieuwe netwerk.

Den Haag is niet de enige stad die als eerste 5G-stad te boek wil staan. Eind januari kondigde de stad Apeldoorn aan een volledig 5G netwerk uit te willen rollen in 2021. In Amsterdam wordt geëxperimenteerd met een 5G-straat en een 5G-connectie in de Johan Cruijff ArenA.

Het 5G-netwerk moet de opvolger worden van het bestaande 4G-netwerk voor mobiele telefoons en biedt meer bandbreedte en een snellere verbinding met het internet.