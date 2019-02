Samsung presenteert op 20 februari zijn nieuwe topsmartphone, de Galaxy S10. In dit artikel zetten we geruchten en gelekte informatie op een rij.

1. Drie modellen

Samsung kiest er doorgaans voor om in het voorjaar twee Galaxy S-telefoons uit te brengen. Dit keer staan naar verluidt drie modellen op de planning. Het gaat dan om een opvolger van de Galaxy S9, de Galaxy S9+ en een compleet nieuw model. De volledig nieuwe versie zou goedkoper worden dan de andere twee en krijgt mogelijk de naam Galaxy S10 Lite.

Volgens geruchten krijgt de S10 Lite een oledscherm van 5,8 inch. De reguliere S10 heeft een scherm van 6,1 inch en de S10+ zou een groter oleddisplay van 6,4 inch krijgen. De S10 Lite heeft een plat scherm, terwijl het display van de andere toestellen meebuigt in de schermranden aan de zijkant. Dat was ook in eerdere Galaxy S-telefoons het geval.

2. Vingerafdrukscanner in scherm

Op het Vietnamese YouTube-kanaal van Samsung zijn enkele korte filmpjes geplaatst, waarin nieuwe functies van de S10 uit de doeken worden gedaan. Zo is te zien dat het scherm van de telefoon oplicht met een icoon dat op een vingerafdrukscanner lijkt.

De video lijkt te wijzen op de komst van een vingerafdrukscanner in het scherm. Gebruikers hoeven hun vinger dan niet meer achter op het toestel te leggen om het toestel te ontgrendelen.

Mogelijk maakt Samsung gebruikt van een ultrasone vingerafdrukscanner. Daarmee zou een 3D-scan van de vingerafdruk gemaakt kunnen worden voor een betere nauwkeurigheid.

3. Kleinere randen

Samsung zou niet kiezen voor een inkeping, zoals op de iPhone en verschillende Android-telefoons. In plaats daarvan heeft de S10 boven en onder het scherm dunne randen. Die zouden nog dunner zijn geworden ten opzichte van de randen in de S9 en S9+.

Mogelijk maakt Samsung wel gebruik van een gaatje aan de voorkant in het scherm, waarin cameralenzen worden verwerkt.

4. Meer camera's en nieuwe functies

Tenminste één versie van de Galaxy S10 krijgt volgens geruchten drie camera's op de achterkant, waarschijnlijk de S10+. Naar verluidt heeft het toestel dezelfde twee camera's op de achterkant als de S9 Plus, met de toevoeging van een 16 megapixel-camera met groothoeklens.

Met de nieuwe camera's kan ook beter diepte gevangen worden, wat portretten met een opvallend scherptediepte-effect moet opleveren. Daarnaast zou Samsung hebben gewerkt aan een nachtmodus genaamd Bright Night, waarmee goed belichte foto's gemaakt kunnen worden in donkere omgevingen.

Uit de Vietnamese YouTube-video's blijkt daarnaast dat het toestel verbeterde beeldstabilisatie krijgt, dat schokkerig beeld in filmopnames moet gladstrijken. Ook zouden gebruikers beschikking krijgen over filmen in 4K-resolutie.

5. Specificaties

De Galaxy S10 krijgt in Nederland waarschijnlijk Samsungs nieuwe chip, de Exynos 9820. In de Verenigde Staten wordt het toestel voorzien van de nieuwe processor van Qualcomm, namelijk de Snapdragon 855. De chip moet zorgen dat zware programma's soepel en zonder haperingen draaien. Ook worden daarmee spraakopdrachten via Bixby en bijvoorbeeld verbeteringen in foto's via kunstmatige intelligentie doorgevoerd.

De S10 Lite krijgt mogelijk 6 GB aan werkgeheugen en 128 GB opslagruimte. De reguliere versie en de S10+ zouden 6 GB of 8 GB werkgeheugen krijgen met 128 tot 512 GB aan opslagruimte. Er zijn ook geruchten dat de S10+ tot 1TB aan opslag krijgt.

6. Prijzen

Bronnen van het Italiaanse TuttoAndroid maakten in januari de mogelijke prijzen voor de Galaxy S10 bekend. Daaruit blijkt dat de S10 Lite 779 euro zou kosten. De Galaxy S10 begint vanaf 929 euro voor de versie met 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte.

De S10+ zou beginnen vanaf 1.049 euro voor het model met 6 GB RAM en 128 GB aan opslag. Het duurste model is de S10+ met 12 GB werkgeheugen en 1TB aan opslagruimte. Daarvoor zou de koper 1.599 euro moeten betalen, hoewel de prijs volgens een ander lek in Nederland honderd euro lager zou kunnen uitvallen.

De prijzen zijn nog niet officieel door Samsung bekendgemaakt.