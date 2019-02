De Zuid-Koreaanse smartphonemaker LG gaat zijn aankomende G8 ThinQ voorzien van een oledscherm dat ook werkt als audioversterker, maakt het bedrijf donderdag bekend via zijn website.

Met de technologie wordt het scherm van de smartphone voorzien van een omzetter die mechanische trillingen omzet in geluid.

LG belooft dat de G8 ThinQ stereogeluid kan laten horen door zowel de speakers aan de onderkant van de smartphone als de bovenkant van het scherm te gebruiken.

Het is niet de eerste keer dat LG de technologie voor audio inzet. In januari demonstreerde het bedrijf de technologie al in een tv-scherm.

LG presenteert zijn G8 ThinQ op 24 februari op de smartphonebeurs MWC in Barcelona. Eerder in februari maakte het Zuid-Koreaanse bedrijf al bekend dat de smartphone is voorzien van een 3D-sensor.