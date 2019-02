Samsung heeft drie nieuwe teaservideo's op zijn Vietnamese YouTube-kanaal geplaatst, waarop nieuwe functies van de nog onaangekondigde Galaxy S10-telefoon te zien zijn.

In een van de filmpjes staat 4K in de titel en worden beelden van de selfiecamera getoond. Ook wordt gesproken over beeldstabilisatie. Beide functies zouden aan de Galaxy S10 toegevoegd worden. Volgens geruchten krijgt de telefoon een 10-megapixelcamera aan de voorkant.

Daarnaast is in een filmpje te zien hoe op het scherm een icoon van een vingerafdruk oplicht. In de video wordt gesproken van ultrasone technologie. Daarmee is mogelijk een 3D-opname van een vingerafdruk te maken, wat nauwkeurigere scanresultaten oplevert. Chipmaker Qualcomm presenteerde die technologie begin december.

De derde video gaat over de accu van het toestel, maar het is niet duidelijk om welke functie het precies gaat. Mogelijk krijgt de Galaxy S10 ondersteuning voor draadloos opladen. Ook zou de telefoon andere telefoons kunnen opladen door ze tegen elkaar te houden. Die functionaliteit was eerder te vinden in de Huawei Mate 20 Pro.

Samsung presenteert de Galaxy S10 op 20 februari volledig. Het toestel krijgt naar verluidt een groter scherm met zeer dunne randen boven en onder het beeldscherm. De telefoon krijgt geen inkeping, zoals andere telefoons die hebben om de schermruimte te maximaliseren. Aan de zijkanten buigt het display mee in de randen, net als in eerdere versies van de Galaxy S.