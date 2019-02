KPN biedt vanaf maandag nieuwe internetbundels aan. De provider introduceert meer grotere internetbundels, waaronder één met 100 GB aan data.

Klanten die bij KPN een sim-onlyabonnement willen afsluiten, kunnen voortaan kiezen uit bundels met maandelijks 0 GB, 2 GB, 5 GB, 15 GB, 50 GB of 100 GB aan data. De opties 1 GB of 25 GB aan data zijn daarmee komen te vervallen.

Vanaf maandag kunnen klanten alleen nog kiezen uit 150 belminuten of sms'jes of onbeperkt bellen en sms'en. Eerder bood KPN nog een abonnement met 1 GB aan data en maximaal 200 belminuten of sms'jes.

Abonnementen met 150 belminuten variëren in prijs van 13 euro per maand bij 0 GB aan data tot 63 euro per maand met 100 GB. De optie onbeperkt bellen kost maandelijks 2 euro extra.

In alle abonnementen is voortaan ook bellen vanuit Nederland naar andere EU-landen inbegrepen. Sommige providers rekenen voor dit soort gesprekken extra kosten. In het KPN-abonnement met 100 GB data is bellen en internetten in de Verenigde Staten en Canada ook inbegrepen.