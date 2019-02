Twee derde van de Nederlandse smartphonegebruikers van 16 tot 75 jaar heeft bij het installeren of gebruiken van apps op hun smartphone de toegang tot persoonlijke gegevens beperkt of geweigerd, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat daarbij om persoonlijke gegevens zoals contactlijsten, foto's en de locatie van de smartphone.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 12 procent van de gebruikers niet wist dat de toegang voor apps beperkt kan worden. 3 procent heeft laten weten geen gebruik te maken van apps.

Vooral jongere mensen (tussen de 16 en 35 jaar) blokkeren de toegang voor apps. Relatief meer ouderen lieten weten dat ze niet wisten dat dit mogelijk is. Daarnaast nemen hoogopgeleiden vaker maatregelen dan laagopgeleiden.

Ongeveer 3 procent van de smartphonegebruikers is weleens documenten, foto's of andere persoonlijke gegevens kwijtgeraakt door bijvoorbeeld een virus. Nederland staat daarmee onderaan de ranglijst van landen in de Europese Unie, waar het gemiddelde op 5 procent ligt.

In 2018 gebruikte in totaal 87 procent van de Nederlandse bevolking een smartphone. Samen met Denemarken deelt Nederland daarmee de koppositie in Europa, aldus het CBS.

Nederlanders minder bekend met opties dan gemiddeld in EU





Nederland staat op de vijfde plek van landen in de Europese Unie waar inwoners de toegang tot data hebben beperkt of geweigerd. In Frankrijk, de koploper, heeft 77 procent van de inwoners de toegang beperkt, gevolgd door Duitsland met 75 procent.

Verder staan alleen Zweden en Luxemburg boven Nederland. In de EU ligt het gemiddelde op 58 procent. Italië, Bulgarije en Tsjechië staan onderaan de lijst.

Het CBS noemt het opvallend dat 12 procent van de Nederlanders niet wist dat zulke maatregelen bestaan. In de EU ligt dit gemiddelde op 7 procent en Nederland staat op de vijfde plek.