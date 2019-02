Apple heeft het lek gedicht waardoor FaceTime-gesprekken werden afgeluisterd. Dat meldt het bedrijf in een verklaring tegenover MacRumors.

Groepsbellen in FaceTime is op dit moment niet mogelijk voor iPhone-bezitters, maar moet in de loop van volgende week beschikbaar worden gesteld.

"We hebben het beveiligingslek in groepsgeprekken van FaceTime opgelost op de Apple-servers en we zullen een softwareupdate uitrollen waarmee de functie weer beschikbaar wordt volgende week", aldus de woordvoerder van het bedrijf.

Apple bedankt de Thompson-familie die achter het lek kwam en biedt nogmaals zijn excuses aan.

Door het beveiligingslek in de FaceTime-groepsbelfunctie konden gebruikers elkaar afluisteren.

Ze konden een gesprek starten en nog voordat de ander had opgenomen, luisteren naar alle audio.