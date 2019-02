De Nederlandse prijzen voor de nieuwe Galaxy S10-telefoon zouden zijn gelekt.

Het lek is afkomstig van Ishan Agarwal, die in het verleden vaker accurate informatie over nieuwe technologie naar buiten bracht. Opvallend aan zijn informatie is dat de Samsung Galaxy S10+ 100 euro minder gaat kosten dan in eerdere geruchten werd gemeld.

Het duurste model van de Galaxy S10+ komt in drie varianten volgens het bericht. Een versie met 128 GB opslagruimte gaat 999 euro kosten, een model met 512 GB gaat voor 1.249 euro over de toonbank en een derde telefoon met 1 TB opslag voor 1.499 euro.

De gewone Galaxy S10 begint op 899 euro en kost maximaal 1.149 euro. De goedkopere variant van de S10-lijn, de Galaxy S10e, moet in Nederland 749 euro gaan kosten.

Steeds meer informatie over Galaxy S10

De afgelopen weken is er al veel informatie over de nieuwe Samsung-telefoons gelekt. Naast verschillende prijsindicaties, zijn ook de eerste afbeeldingen van de S10 gelekt. De techgigant bevestigde de naam van het toestel recent in zijn kwartaalcijfers.

Op 20 februari geeft Samsung een grote presentatie, waarbij vermoedelijk de Galaxy S10 wordt aangekondigd.