Het aantal verscheepte smartphones viel in 2018 flink lager uit dan een jaar eerder, blijkt uit een onderzoek van de International Data Corporation (IDC). Wereldwijd zijn er 4,1 procent minder smartphones verscheept ten opzichte van 2017.

In het rapport van marktanalist IDC staat dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar minder smartphones zijn geleverd. In heel 2018 werden 1,4 miljard telefoons verscheept.

Het is het vijfde kwartaal op een rij dat smartphonefabrikanten tegenvallende cijfers noteren. De analist verwacht dat deze trend door zal zetten in 2019. Als mogelijke verklaring voor de daling noemt IDC dat smartphones langer meegaan. Daarnaast zijn er steeds minder markten met gebruikers die nog geen smartphone hebben.

Het aantal landen met een groei in smartphoneverkopen loopt daarom terug. Alleen India, Indonesië, Korea en Vietnam kenden vorig jaar een stevige groei.

De grote vijf smartphonemakers

Hoewel dit geen goed nieuws is voor smartphonefabrikanten, komen de vijf grote marktaandeelhouders er goed van af. Samsung, Apple, Huawei, OPPO en Xiaomi bezitten nu samen 69 procent van de markt, tegenover 63 procent in 2017. De groei in verscheepte telefoons vinden we vooral terug bij Huawei. Het gaat om een stijging van 43,9 procent.

Ook OPPO en Xiaomi verscheepte in 2018 meer telefoons dan in het jaar ervoor. Samsung verkocht minder telefoons dan in het voorgaande jaar, maar was afgelopen jaar wel marktleider.

Apple verscheepte 11,5 procent minder telefoons dan in 2017 en daalde daarmee het meest in marktaandeel. Wel verscheepte het bedrijf meer telefoons dan Huawei, waardoor Apple weer de op een na grootste smartphonemaker ter wereld is.