Techgigant Apple gaat de prijs van de iPhone in een aantal landen verlagen. Daarmee wil het bedrijf reageren op de sterke koers van de dollar.

Apple-CEO Tim Cook kondigde de plannen aan na de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers. Hij wilde nog niet vertellen welke landen een prijsverlaging kunnen verwachten. Omdat het een reactie is op de dollarkoers, zal de prijs waarschijnlijk niet in de Verenigde Staten zakken.

Volgens Cook gaat de iPhone hetzelfde kosten als voorgaande modellen een jaar eerder. Apple heeft de prijs in veel landen ietwat verhoogd in 2018 om de stijgende waarde van de dollar op te vangen.

"Door terug te vallen op oude prijzen in sommige markten, hopen we daar meer iPhones te verkopen", vertelt Cook in een gesprek met Reuters.

Tweede prijsverlaging voor de iPhone

Chinese winkels verlaagden recent nog de prijs van de iPhone, nadat het bedrijf bekendmaakte tegenvallende kwartaalcijfers te verwachten. Die kwartaalcijfers werden dinsdagavond gepresenteerd. Het techbedrijf zag de omzet uit iPhone-verkopen met 15 procent dalen in vergelijking met een jaar eerder.

Het is de tweede keer dat Apple de prijzen van iPhones verlaagt. het bedrijf deed hetzelfde kort nadat de eerste iPhone werd geïntroduceerd in 2007. Deze werd toen niet in Nederland verkocht.