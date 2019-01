De contactloze betaaldienst Fitbit Pay is vanaf dinsdag beschikbaar in Nederland. Klanten van Rabobank, ABN AMRO en ICS kunnen met een recente smartwatch van Fitbit contactloos afrekenen.

Fitbit Pay was in het buitenland al langer beschikbaar, maar nu kunnen ook klanten van Nederlandse banken hun betaalkaart aan hun Fitbit-horloge koppelen. Fitbit Pay is beschikbaar op de modellen Ionic, Versa en Charge 3 Special Edition.

Met Fitbit Pay kunnen gebruikers met hun horloge betalen bij alle betaalautomaten die ook contactloos betalen met een pinpas accepteren. Klanten van ABN AMRO kunnen hun Maestro-pinpas of Mastercard koppelen, voor Rabobank-klanten is Fitbit Pay beperkt tot de pinpas en volgt Mastercard-ondersteuning later. ICS geeft enkel Mastercards uit met betrekking tot Fitbit Pay.

Gebruikers die hun betaalkaart aan hun Fitbit-horloge hebben gekoppeld, moeten voor het contactloos betalen eerst een pincode op hun horloge invoeren. Concurrent Garmin laat Nederlanders al een aantal maanden met hun smartwatch contactloos afrekenen en heeft ondersteuning van dezelfde drie betaalbedrijven. ABN AMRO kwam begin dit jaar met eigen wearables om contactloos mee te betalen, zoals een betaalring.

In Nederland zijn de betaaldiensten van Apple en Google vooralsnog niet beschikbaar. Via Apple Pay en Google Pay kunnen klanten contactloos betalen met zowel hun smartphone als Apple Watch of Google Wear OS-horloge.