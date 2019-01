Samsung koopt het Israëlische bedrijf Corephotonics, dat zich specialiseert in de ontwikkeling van mobiele cameralenzen met een groot zoombereik.

De overname werd volgens het Israëlische dagblad Globes bevestigd door ingewijden. Samsung zou zo'n 155 miljoen dollar (136 miljoen euro) betalen voor het bedrijf.

Corephotonics ontwikkelt camerasystemen met zoomfuncties voor mobiele apparaten. Zo zegt het bedrijf een cameramodule te hebben ontwikkeld waarmee 25 keer kan worden ingezoomd. Eerder werkte Corephotonics met de Chinese telefoonmaker Oppo aan een camera met vijf keer optische zoom.

Samsung en Corephotonics hebben niet op het bericht gereageerd.

Het Israëlische bedrijf werd in 2012 opgericht en heeft inmiddels zo'n 150 patenten in handen. Corephotonics spande rechtszaken aan tegen Apple, onder meer vanwege vermeend misbruik van patenten. Het zou gaan om de techniek in de dubbele camera's van de iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus en de iPhone X. Het is niet bekend wat de uitkomst van die zaken is.