De Duitse nieuwswebsite All About Samsung beweert exclusieve gelekte foto's van de Samsung Galaxy S10 en Galaxy S10 Plus in handen te hebben. Op de afbeeldingen zou het definitieve ontwerp van de smartphones te zien zijn.

De beelden bij All About Samsung laten zien dat de Galaxy S10 en Galaxy S10 Plus een bijna schermvullende voorkant hebben, met naast schermranden alleen ruimte voor een klein cameragat.

In de Galaxy S10 is het gat cirkelvormig, terwijl de Galaxy S10 Plus een rechthoekig gat met afgeronde hoeken heeft. Dat betekent vermoedelijk dat de smartphone aan de voorkant twee cameralenzen heeft of naast een camera gebruikmaakt van andere sensoren, voor bijvoorbeeld gezichtsherkenning.

Zowel de Galaxy S10 als de grotere Galaxy S10 Plus is aan de achterkant voorzien van drie cameralenzen. Verder blijkt uit de beelden dat beide smartphones zijn voorzien van een USB-C-poort en een koptelefoonaansluiting.

Samsung presenteert zijn nieuwste vlaggenschepen op 20 februari. Het gaat, naast de Galaxy S10 en Galaxy S10 Plus vermoedelijk ook om een Lite-variant.