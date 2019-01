De Chinese smartphonefabrikant Meizu heeft met de Meizu Zero een smartphone zonder poorten gepresenteerd.

De smartphone heeft geen koptelefoonaansluiting, geen USB-poort om het toestel op te laden of gegevens over te zetten en ook geen simkaarthouder, maakt Meizu woensdag bekend op zijn website.

In plaats daarvan moeten gebruikers een internet- en bluetoothverbinding gebruiken om gegevens over te zetten en, via draadoze oordopjes, muziek te luisteren. Het toestel is draadloos op te laden via een speciaal voor de Meizu Zero ontwikkelde oplaadmat.

Om met het netwerk van een provider te verbinden, maakt de smartphone gebruik van eSIM, een ingebouwde simkaart die digitaal ingesteld kan worden.

De Meizu Zero is verder voorzien van een amoledscherm van 5,9 inch en een vingerafdrukscanner die in het scherm verwerkt zit. De aanwezige volumeknoppen zijn niet daadwerkelijk in te drukken, maar zitten vast. De knoppen registreren de drukbeweging van de gebruiker als die probeert het volume aan te passen.

Het is onbekend wanneer de Meizu Zero daadwerkelijk in de verkoop gaat.