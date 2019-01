De smartphone Honor View 20 is vanaf eind janauari in Nederland te koop. Het is vooralsnog de eerste smartphone met een klein cameragat in het scherm die op de Nederlandse markt verschijnt.

Honor, dat als merk onderdeel is van Huawei, presenteerde de View 20 dinsdag officieel voor de Europese markt.

De smartphone is aan de voorkant vrijwel helemaal voorzien van scherm. De inkeping aan de bovenkant met ruimte voor camera's en sensoren, die in onder meer recente iPhones en Android-telefoons terug te vinden is, zit niet in de View 20. In plaats daarvan heeft het toestel een klein gat waar zich een camera in bevindt.

Aan de achterkant is de smartphone voorzien van een camera van 48 megapixels. Het toestel heeft verder een werkgeheugen van 6 GB en een Kirin 980-chip, die ook terug te vinden is in de Mate 20 Pro, het vlaggenschip van moederbedrijf Huawei. Verder heeft de View 20 een opslagcapaciteit van 128 GB en een accu van 4.000 mAh.

De Honor View 20 is vanaf 29 januari te koop en heeft een adviesprijs van 549 euro. Hij is beschikbaar in de kleuren zwart en blauw.